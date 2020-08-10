Более миллиарда смартфонов оказались под угрозой взлома

В популярных Android-устройствах нашли критическую уязвимость. Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на исследование агентства Check Point.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили более 400 уязвимостей в процессорах Snapdragon компании Qualcomm. По оценке агентства, под угрозой взлома оказались все аппараты, работающие на чипах семейства Snapdragon — 40 процентов девайсов от общего числа Android-смартфонов, или более миллиарда устройств. В частности, в США процессоры Snapdragon встречаются в 90 процентах выпускаемых на рынке аппаратов под управлением Android.

Критическая уязвимость может использоваться хакерами, в момент когда пользователь загружает в интернет видео или другой контент. Злоумышленники могут отслеживать местоположение устройства, записывать звук в режиме реального времени, скачивать фото и видео. Также через брешь в системе можно удаленно включать и выключать девайсы.

Команда Check Point заявила, что поставила в известность компанию Qualcomm, а та, в свою очередь, выпустила исправляющее ошибки обновление. Однако журналисты узнали, что закрывающие брешь в системе безопасности патчи на данный момент не оказались в числе приоритетных обновлений для Android. Представитель Google не смог назвать точный срок развертывания обновлений.