Анкара предлагает Баку наладить поездки граждан по внутренним паспортам

Турция предлагает Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает Интерфакс.

«Мы с Азербайджаном уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней. Однако этого недостаточно. Необходимо наладить взаимные визиты для граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу напомнил, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.

«С учетом того, что в удостоверениях личности нового типа имеется вся необходимая информация, мы выдвинули предложения Азербайджану по организации поездок по внутренним паспортам и воплотим их в жизнь», - сказал глава МИД Турции.