В Таджикистане министр пытался покончить с собой

В Таджикистане министр транспорта Худоерзода Худоер мог совершить самоубийство. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры республики.

"11 августа примерно в 5:00 на почве семейного конфликта министр транспорта Таджикистана Худоёрзода Худоёр пытался покончить с собой в собственном доме", - говорится на сайте ведомства.

"Супруга Худоёрзода, его сын, дочь и невестка, которые находились в доме, оказали ему первую медицинскую помощь. Худоёрзода госпитализирован в государственное медицинское учреждение "Истиклол" города Душанбе", - отмечает генпрокуратура.

Министру сделали операцию, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением медперсонала. Возбуждено уголовное дело.