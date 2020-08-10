Али Асадов и глава ВР обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Во вторник состоялся телефонный разговор Асадова и Луни, в ходе которого стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах по сотрудничеству между Азербайджаном и ВР», - отмечается в сообщении.

Стороны также выразили удовлетворение и дали высокую оценку долгосрочному, эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству.