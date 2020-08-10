В Иране шпионов Израиля, Германии и Британии отправили в тюрьму

Двое граждан Исламской Республики Иран приговорены к десяти годам тюремного заключению по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил официальный представитель иранского Верховного суда Голям Хосейн Эсмаили, сообщает Коммерсант.

По его словам, в последнее время по обвинению в шпионаже были арестованы пять человек. Они работали в двух министерствах — иностранных дел и промышленности, в компаниях, занимающихся производством оборудования для энергетических предприятий, а также в Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Для двух человек обвинительный приговор окончательный. Масуд Мосахеб как генеральный секретарь Общества дружбы Ирана и Австрии занимался шпионажем в пользу «Моссада» и Германии. Он получил десять лет тюремного заключения»,— приводят слова Голяма Хосейна Эсмаили иранские СМИ.

Второй осужденный — Шахрам Ширхани, по словам Эсмаили, занимался поиском кадров для британских спецслужб, передавал им данные о соглашениях Центробанка и Национального банка Ирана, а также Минобороны. Сообщается, что он также получил десять лет тюрьмы.