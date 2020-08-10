В Беларуси арестовали еще 2 тысячи человек

От действий протестующих пострадал 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск, пятерым из них потребовалась госпитализация.

В Беларуси за минувшие сутки были задержаны более 2 000 человек, в том числе по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает БелТА со ссылкой на представителя МВД Ольгу Чемоданову.

Данные о числе пострадавших гражданских лиц сообщит Минздрав, пообещала представитель МВД. Ранее ведомство объявило о первой жертве столкновений.

В ночь на 11 августа МВД отметило «очаговые сборы граждан в ряде городов», причем наиболее массовые произошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Люди собрались по призывам интернет-ресурсов к несанкционированным мероприятиям.

В МВД зафиксировали «факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств».

В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

«На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями», - отметила Ольга Чемоданова.

Она также признала, что милиция в Минске и Новополоцке была вынуждена активно применять спецсредства.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что по событиям минувшей ночи возбуждено дело о блокировке движения транспорта. Ведомство напомнило, что уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет, и пригрозило автовладельцам изымать у них машины как вещественные доказательства.