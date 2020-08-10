Врачи решили госпитализировать Михаила Ефремова

Врачи скорой помощи приехали в Пресненский суд Москвы к актеру Михаилу Ефремову, которого судят по делу о смертельном ДТП, передает Интерфакс.

Согласно информации, фельдшеры "скорой" прибыли в суд через пять минут после Ефремова, которого в здание практически заносили. Они направились в комнату, где обычно находится актер до заседания.

RNS передает, что Михаила Ефремова вынесли из здания Пресненского районного суда на носилках и погрузили в карету скорой помощи.

ТАСС пишет, что врачи скорой помощи решили госпитализировать Ефремова.