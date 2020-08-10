Сборную Азербайджана будут тренировать пять итальянцев и два азербайджанца

Главному тренеру Джанни Де Бьязи будут помогать ассистенты Ариф Асадов, Бенито Карбоне и Клаудио Белуччи, тренер вратарей Дмитрий Крамаренко, тренер по физической подготовке Алессандро Скайя и видеоаналитик Федерико Турициани.

Таким образом, в тренерском штабе национальной команды пять итальянцев и два гражданина Азербайджана.

Джанни Де Бьязи прибыл в Баку вчера и уже успел посетить контрольный матч между «Сабахом» и «Габалой».

Сборная Азербайджана первую игру под руководством итальянского специалиста проведет 5 сентября в Баку против Люксембурга. Это будет стартовый матч в Лиге наций. 8 сентября наша команда должна сыграть на Кипре.