В интервью телеканалу «Армньюз» Джон Болтон заявил, что уровень карабах ского конфликта повысился во многих аспектах. Он разъяснил, что имел в виду, когда в ходе визита в Армению заявил, что у премьер-министра Армении прекрасные позиции для принятия решения по карабах скому вопросу.

«Демократическое правительство» Никола Пашиняна не оправдало ожиданий бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Будучи на должности, Болтон совершил визиты в Азербайджан и Армению и пытался изучить, какие перспективы для решения карабах ского конфликта открывает смена власти в Армении.

«Я констатировал факт возможности жить в демократическом обществе, когда новый руководитель приходит к власти. Это период, когда можно увидеть, имеют ли возможность международные конфликты, особенно те, которые зашли в тупик, выйти из него. В ходе предварительных встреч были обнадеживающие признаки, но спустя год после моего визита это не сработало и уровень конфликта повысился во многих аспектах. Я думаю, что это потеря для обоих народов, для Армении и Азербайджана», - сказал он.

Болтон отметил, что понимает, как сложно найти решение этого конфликта.

«Я считаю Кавказ важным регионом не только для местных жителей, но и США и всего мира. Здесь в реальности очень опасная атмосфера. Я бы хотел, чтобы США уделяли этому региону больше внимания. Хотел бы, чтобы мы были полезнее, так как три маленькие страны региона окружены двумя большими и проблемными соседями. Думаю, что присутствие США извне повышает региональную стабильность, так как мы не ограничены в плане географии», - сказал он.

Напомним, Джон Болтон находился с визитом в регионе в октябре 2018 года. Будучи в Ереване, Джон Болтон заявил, что если пришедшая к власти в ходе революции партия Никола Пашиняна победит на внеочередных парламентских выборах, то это создаст хорошие возможности для решительных шагов в карабахском вопросе. Тогда заявление Болтона вызвало большой резонанс, и даже стали тиражироваться слухи о том, что США используют приход к власти в Армении прозападных сил и выдвинут новый план по урегулированию конфликта. Противники Пашиняна использовали «План Болтона» для организации атак на новую власть.

Однако Пашинян не только не создал никаких предпосылок для продвижения в вопросе урегулирования конфликта, но, выступив с провокационными и авантюристскими заявлениями, фактически застопорил переговорный процесс.