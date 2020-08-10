Болтон признался: «Пашинян не оправдал ожиданий США»
«Демократическое правительство» Никола Пашиняна не оправдало ожиданий бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Будучи на должности, Болтон совершил визиты в Азербайджан и Армению и пытался изучить, какие перспективы для решения карабахского конфликта открывает смена власти в Армении.
В интервью телеканалу «Армньюз» Джон Болтон заявил, что уровень карабахского конфликта повысился во многих аспектах. Он разъяснил, что имел в виду, когда в ходе визита в Армению заявил, что у премьер-министра Армении прекрасные позиции для принятия решения по карабахскому вопросу.
«Я констатировал факт возможности жить в демократическом обществе, когда новый руководитель приходит к власти. Это период, когда можно увидеть, имеют ли возможность международные конфликты, особенно те, которые зашли в тупик, выйти из него. В ходе предварительных встреч были обнадеживающие признаки, но спустя год после моего визита это не сработало и уровень конфликта повысился во многих аспектах. Я думаю, что это потеря для обоих народов, для Армении и Азербайджана», - сказал он.
Болтон отметил, что понимает, как сложно найти решение этого конфликта.
«Я считаю Кавказ важным регионом не только для местных жителей, но и США и всего мира. Здесь в реальности очень опасная атмосфера. Я бы хотел, чтобы США уделяли этому региону больше внимания. Хотел бы, чтобы мы были полезнее, так как три маленькие страны региона окружены двумя большими и проблемными соседями. Думаю, что присутствие США извне повышает региональную стабильность, так как мы не ограничены в плане географии», - сказал он.
Напомним, Джон Болтон находился с визитом в регионе в октябре 2018 года. Будучи в Ереване, Джон Болтон заявил, что если пришедшая к власти в ходе революции партия Никола Пашиняна победит на внеочередных парламентских выборах, то это создаст хорошие возможности для решительных шагов в карабахском вопросе. Тогда заявление Болтона вызвало большой резонанс, и даже стали тиражироваться слухи о том, что США используют приход к власти в Армении прозападных сил и выдвинут новый план по урегулированию конфликта. Противники Пашиняна использовали «План Болтона» для организации атак на новую власть.
Однако Пашинян не только не создал никаких предпосылок для продвижения в вопросе урегулирования конфликта, но, выступив с провокационными и авантюристскими заявлениями, фактически застопорил переговорный процесс.