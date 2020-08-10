Чавушоглу: Турция увеличит закупки газа у Азербайджана

В предстоящие годы Турция увеличит объем закупок азербайджанского газа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу сообщил, что наряду с логистическим проектами, реализованными в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном, в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение». «Речь идет о строительстве железной дороги Карс - Нахчыван и газопровода Турция - Нахчыван. При этом проект, предусматривающий поставки природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, имеет большое стратегическое значение», - сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан «увеличат объемы взаимной торговли и инвестиций» а также намерены укрепить сотрудничество в сферах культуры и образования.