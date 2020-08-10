Очаг коронавируса на грузино-российской границе

Сразу пять сотрудников контрольно-пропускного пункта "Казбеги" на грузино-российской границе заразились новым коронавирусом, передает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление главы центра по контролю заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе.

"Мы приблизительно понимаем, откуда это могло быть, поэтому ведется эпидемиологическое исследование. Персональную информацию я вам предоставить не могу. От нас отправилась группа, также местный сектор здравоохранения изучает контакты", - заявил Гамкрелидзе.

Коронавирус вновь начинает активно распространяться в Грузии – зоной строгого карантина объявлен регион Сванети – там за последние двое суток обнаружено 25 случаев заражения. По данным официального сайта Stopcov, к этому времени число инфицированных в Грузии составляет 1 264. Вылечились 1 054, скончались 17 человек.

Все туристы, которые отдыхали в высокогорном регионе, отправлены на карантин. Установлены блокпосты, контролируется въезд и выезд в муниципалитет Местия, идет масштабное тестирование местного населения и гостей региона. В непрерывном режиме работает чрезвычайный штаб, который следит за ситуацией.