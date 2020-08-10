МЧС приступило к ликвидации ущерба от обстрелов в Товузе фото
В результате интенсивного обстрела Товузского района подразделениями вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберного оружия и тяжелой артиллерии в июле этого года гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, президент Азербайджана 6 августа подписал распоряжение "О дополнительных мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, в результате интенсивного обстрела Товузского района вооруженными силами Армении".
Согласно распоряжению, в целях устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению в селах Агдам, Дондар Гушчу, Вахидли, Алибейли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выделены средства в размере одного миллиона манатов.
Для решения соответствующих вопросов, вытекающих из распоряжения, Министерство по чрезвычайным ситуациям немедленно приняло соответствующие меры. Так, в перечисленных населенных пунктах на основании заключений экспертов был начат снос домов, пришедших в аварийное состояние, очистка территории для беспрепятственного осуществления работ, а также ремонтно-восстановительные работы. Предусматривается, что работы будут завершены в короткие сроки, и для этого на территорию стянуто достаточно техники и рабочей силы.
Жители выражают признательность главе государства за оказанные внимание и заботу.