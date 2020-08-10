В результате интенсивного обстрела Товузского района подразделениями вооруженных сил Армении с использованием крупнокалиберного оружия и тяжелой артиллерии в июле этого года гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, президент Азербайджана 6 августа подписал распоряжение "О дополнительных мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, в результате интенсивного обстрела Товузского района вооруженными силами Армении".