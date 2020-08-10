Нефть продолжает дорожать: Brent выше $45,5

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $45,58 за баррель, что на $0,5 выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,6 (1,43%), до $42,54 за баррель.