В Кодекс об административных проступках добавлена новая статья - 370-2. Как сообщает АзерТАдж, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе «О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики».

Согласно закону, будет применяться штраф в отношении телекоммуникационных операторов и провайдеров за непредоставление в установленный срок ответов на запросы соответствующего органа исполнительной власти, а также судов или правоохранительных органов.