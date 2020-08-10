Будущее экономики Украины стало мрачнее

Министерство экономики Украины ухудшило прогноз по падению ВВП в 2020 году. Будущее национальной экономики стало мрачнее, поскольку ожидается падение не на 4,2, а на 6 процентов. Об этом пишет Regnum.

По прогнозам экспертов, Украина продемонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика. Темпы восстановления будут зависеть от уже существующих карантинных мер, отметили в Минфине. При этом уровень инфляции будет меньше, чем ожидалось — 5,8 против 7 процентов.

В госбюджете заложено падение экономики по итогам года на 4,9 процента. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сокращения ВВП Украины в нынешнем году на 8,2 процента.