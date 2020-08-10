Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:24

Ливан – страна-загадка, а ее столица – это загадка в загадке, которую никто не в силах разгадать. Это страна, о которой мы слышим одно, а наблюдаем совсем другое. Как правило, общее впечатление от той или иной страны примерно совпадает с ее сущностью. Форма всегда отражает содержание. Чем более развито государство, тем выше у нее менеджмент и уровень самоорганизации. А значит, и чисто внешне выглядит она лучше, привлекательнее. Если перед вами чистые ухоженные улицы, отреставрированный старый город, разумно спланированные и красивые окраины – то вы примерно себе представляете, каков народ, который все это создал.

И наоборот – если инфраструктура никакая, архитектура ничего из себя не представляет, а новые дома построены, как говорится, тяп-ляп, не стоит гадать и изучать мудреную статистику, чтобы понять – перед вами страна отсталая. Другой вариант - город контрастов, где уютные, прибранные районы соседствуют с трущобами. Но и тут понятно – в стране переходный период. Она пока не такая развитая, но и отсталой уже не назовешь. Где-то посредине... Таковы большинство стран постсоветского пространства. В общем, как правило, глаз не обманет. Но есть и исключения. Их немного, и одно из них - Ливан и конкретно Бейрут. Что мы слышим по новостям ТВ и что читаем в интернете о Ливане? Какие ассоциации возникают, когда слышим название «Бейрут»? Недавняя гражданская война, развал и неразбериха, низкий уровень самоорганизации, «Хезболла», провал в экономике и исключительно некомпетентное управления. Типичная, в общем, арабская страна наших дней. Но при этом бесконечно заманчивые ролики в youtube, снятые о Бейруте обычными туристами и местными жителями, причем необязательно в туристических районах. На них ухоженный, красивый город с отличной инфраструктурой, дорогами со свежим асфальтом, мосты-переходы. Причем в Бейруте хорошо смотрится не только исторический центр, но и окраины, где на много километров растянулись новые жилые районы. Более того, ливанская столица явно идет по следам европейских городов, где разница между центром и окраинами с годами становится все незаметнее.

В общем, перед нами современный, цивилизованный город, ничем, на первый взгляд, не уступающий если не западным, то, во всяком случае, восточноевропейским столицам. И это великолепие не свалилось с небес и не пришло само собой – все это сделал тот самый народ, о котором по всем телеканалам твердят, что погряз в коррупции, неорганизован, и в целом в стране бардак и никудышный менеджмент… Как все это совмещается, как страна, где слабые, недалекие правители и сплошная коррупция, стала чуть ли не символом современности – заново отстроила древний город, который теперь, как и в старину, признан одним из красивейших в мире? Это ли не загадка, понять которую можно, видимо, только долго прожив в Ливане. А когда слышишь о том, что там сейчас происходит, этот диссонанс восприятия углубляется еще больше. Ну а ужасающий взрыв в бейрутском порту стал поистине взрывом в голове всех, кто что-то знает о событиях в Ливане. На все противоречия этой страны накладываются еще и сотни безвинных жертв… Если бы какой-нибудь выдающийся режиссер снял фильм, сюжет которого строится на апофеозе абсурда, то и он был бы не самым страшным триллером на фоне того, что весь мир увидел в эти дни в Бейруте.

В наше время мало кого можно удивить техногенными катастрофами, да и селитра взрывалась не раз, например, на предприятии немецкого концерна БАСФ. В высокоорганизованной Германии. Но это другое дело – люди занимаются бизнесом, производят опасные продукты, сознательно идут на сделку с дьяволом, и время от времени дьявол выходит из-под контроля. Ничего не поделаешь, таковы издержки технологической революции. Но в Бейруте нечто совершенно невообразимое. Даже не знаешь, с чем сравнить. Это что-то вроде того, как если бы собственноручно принести в свою квартиру с тремя детьми бочку с серной кислотой, да еще и без крышки. Причем никто не заставлял, не приставлял пистолет к затылку, не вынуждал совершать этот безумный поступок. А в случае с Бейрутом это вообще аналогично тому, что человек нес эту бочку куда-то по своим нуждам, а вы его остановили, отобрали и непонятно зачем водрузили в самый центр своей квартиры. Плыл себе корабль, нагруженный 2 750 т опасного вещества. Селитра - это не кокаин и не оружейный плутоний, она опасна, но тем менее это вполне легальное и законное удобрение, которое используется во всем мире. Нитрат аммония был произведен в Грузии на заводе «Рустави азот», который стоит там уже десятилетия, и не припоминаю за это время ни одного связанного с ним инцидента. Это не какой-нибудь самодельный шалаш в джунглях по типу колумбийских наркоферм – это серьезное предприятие, которое только в 2020 году и только через один порт – Поти – отгрузило на экспорт более 52 000 тонн селитры. Вполне достаточно для того, чтобы стереть в мелкую пыль даже упоминание о городе Рустави. Так вот, плыло себе судно из Батуми в Мозамбик, владелец его, вероятно, был не самых честных правил и нажил себе кучу кредиторов. По техническим причинам судно пристает в бейрутском порту, и что же там происходит? Что бы произошло, скажем, в Амстердаме, Ливерпуле, Нью-Иорке, на крайний вариант - в Баку или Батуми, если в порт вплыла 2750-тонная пороховая бочка? Уверен, менеджмент порта, таможня, пограничники – у всех в этот день была бы единственная забота – чтобы непрошеный гость по-быстрому убрался вон.