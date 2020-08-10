Эльхан Мамедов и Джанни Де Бьязи обсудили перспективы сборной Азербайджана

Сегодня в АФФА состоялась встреча исполнительного вице-президента Ассоциации Эльхана Мамедова с новым главным тренером сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся национальной команды, в том числе и предстоящее выступление сборной Азербайджана в Лиге наций и в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Джанни Де Бьязи выразил благодарность Исполнительному комитету АФФА за то, что ему было оказано доверие возглавить сборную Азербайджана.

Напомним, что Де Бьязи прибыл в Баку вчера и уже успел посетить контрольный матч между «Сабахом» и «Габалой». Сборная Азербайджана первую игру под руководством итальянского специалиста проведет 5 сентября в Баку против Люксембурга. Это будет стартовый матч в Лиге наций. 8 сентября наша команда должна сыграть на Кипре.