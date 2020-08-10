В Афганистане оставят всего 5 тысяч американских солдат

США проинформировали союзников о дальнейшем сокращении численности американских военных в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) до менее чем 5 тысяч человек, сообщило агентство dpa со ссылкой на заявление Минобороны и МИД ФРГ, направленное в Бундестаг.

Речь идет о "сокращении американских подразделений в Афганистане до ноября 2020 года до чуть менее 5000 человек", цитирует агентство документ. Данная информация была передана администрацией США по неофициальным каналам союзникам по НАТО в июне.

До середины июня США сократили количество военнослужащих в Афганистане до 8600 человек, сообщает агентство со ссылкой на Минобороны.

"Критические возможности США по-прежнему находятся в распоряжении", - говорится в документе, который цитирует dpa. С точки зрения правительства ФРГ, размещенный на севере Афганистана контингент бундесвера сможет без значительных ограничений продолжать свою миссию.