Александр Ширвиндт устроил ДТП

В Валдае Новгородской области РФ попал в автоаварию народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

По информации 53news.ru, во вторник около 13:00 на улице Ленина управлявший автомобилем Mitsubishi L200 артист на перекрестке с Совхозной улицей не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и в результате столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

В результате пассажирка Renault была госпитализирована с травмами руки. Сам Ширвиндт и пассажиры его автомобиля не пострадали.

Правоохранители ведут проверку.