США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса отстает от американских разработок и прошла слишком мало испытаний. Об этом заявила помощница президента США Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News.

Она раскритиковала российские стандарты и заявила, что американские гораздо жестче. «У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — высказалась Конуэй.

Президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. При этом некоторые медики опасаются влияния лидера на этот вопрос: они считают, что ради выборов Трамп может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет ниже, чем могло бы быть.