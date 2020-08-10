После капитального ремонта и реконструкции сдан в эксплуатацию региональный Реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями в Лянкяране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

В открытии Центра приняли участие начальник Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров, первый заместитель главы ИВ Лянкяранского района Мохуббат Бабаев, сотрудники центра и лица с ограниченными возможностями.

На мероприятии люди с ограниченными возможностями выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проделанную важную работу по усилению мер социальной защиты, построению реабилитационной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями и проделанную работу в сфере увеличения реабилитационных возможностей.

Центр оснащен современным оборудованием для реабилитации, аппаратами для лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапии и т.д. Здесь ежегодно будут оказываться стационарные услуги 350 инвалидам из Лянкяранского, Астаринского, Лерикского, Масаллинского, Ярдымлинского, Джалилабадского и Билясуварского районов, еще 250 пациентов смогут проходить амбулаторные и физиотерапевтические процедуры.

В целом в этом году результате открытия восьми новых реабилитационных центров количество тех, кому будут оказаны реабилитационные услуги, составит 28 тысяч человек за год.