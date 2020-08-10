Названы быстро дорожающие активы в мире

Сырьевые товары, которые выращиваются, а не добываются, включая какао и кофе, оказались среди наиболее быстро дорожающих на бирже товаров, констатирует The Wall Street Journal.

За последний месяц фьючерсы на какао на американской бирже ICE подорожали на 17% - до $2488 за метрическую тонну, в то время как фьючерсы на кофе прибавили 14%, поднявшись до $1,12 за фунт (около $2,47 за кг), сообщает «Финмаркет».

Контракты на хлопок и сахар с 1 мая подорожали на 10% и 19% соответственно.

В начале пандемии коронавирусной инфекции эти товары заметно подешевели на фоне введения локдаунов. В марте фьючерсы на какао упали на 17%, хлопок потерял в цене 18%, сахар — 27%. Кофе немного подорожал в конце марта, но за март — май потерял в цене 15%.