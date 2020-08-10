В распоряжении говорится: "В сентябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения храброго сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского Движения сопротивления в период Второй мировой войны, легендарного партизана Ахмедии Микаил оглу Джебраилова.

Как отважный сын азербайджанского народа, которому принадлежат большие заслуги в спасении человечества от страшной фашистской угрозы в ХХ веке и достижении победы над нацизмом, Ахмедийя Джебраилов прошел славный боевой путь. С началом войны в 1941 году Ахмедия Джебраилов добровольно ушел на фронт для защиты страны, а впоследствии активно участвовал во французском Движении сопротивления. ...Отвага Ахмедии Джебраилова в многочисленных проведенных им с высоким умением разведывательных операциях получила достойную оценку.

Память нашего соотечественника, награжденного орденами и медалями Французского государства, также увековечена в числе участников Движения сопротивления.

Сын Ахмедии Джебраилова - Микаил Джебраилов, отдавший жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины... является одним из первых Национальных героев Азербайджана.

...Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и учитывая особое значение в воспитании молодого поколения в духе любви к Родине, в целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения отважного сына азербайджанского народа Ахмедии Джебраилова постановляю:

1. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством обороны Азербайджанской Республики, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством образования Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем легендарного партизана Ахмедии Джебраилова.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

Ахмедия Джебраилов родился 22 сентября 1920 года в Шеки. Участник французского Сопротивления. В 1942 году был призван в Красную армию. Был тяжело ранен, попал в плен и был отправлен в концлагерь. После побега оказался в отряде французских партизан. Присоединился к французскому Сопротивлению во главе с Шарлем де Голлем, где был известен как Армед Мишель, Харго и Рюс Ахмед. В 1966 году в ходе визита в Советский Союз президент Франции Шарль де Голль по своей инициативе встретился с Ахмедией Джебраиловым.