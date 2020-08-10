В Новой Зеландии после 102 дней затишья вновь обнаружили коронавирус

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в одной семье в Окленде заражены коронавирусом четыре человека. Это является первым местным случаем COVID-19 в стране за 102 дня, сообщает Medical Xpress.

Окленд, крупнейший город страны, будет переведен на третий уровень ограничений с полудня среды до полуночи пятницы. Людей попросят оставаться дома, а бары и многие другие предприятия будут закрыты. Въезд в Окленд будет запрещен для всех, кроме случаев возвращения жителей города домой.

«Эти три дня дадут нам время оценить ситуацию, собрать информацию, убедиться, что у нас широко распространено отслеживание контактов, выяснить, как возник этот случай, и принять решение о том, как на него реагировать», — заявила Ардерн на экстренной пресс-конференции.

В остальной части страны вводится второй уровень карантинных мер: массовые собрания будут ограничены до 100 человек, для всех обязательно соблюдение социальной дистанции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приводила Новую Зеландию, где на 22 млн населения было до сих пор зарегистрировано лишь 22 умерших от коронавируса, в качестве примера "успешного искоренения и блокирования передачи инфекции". Новозеландцы вели почти нормальный образ жизни, обходились без социального дистанцирования и пускали зрителей на спортивные и культурные мероприятия. Однако органы здравоохранения неоднократно предупреждали граждан о неизбежности второй волны пандемии и призывали не расслабляться.