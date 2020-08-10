В Киргизии коронавирусом могут переболеть 4,2 млн человек

В Киргизии потенциально COVID-19 могут заразиться 4,2 млн человек. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Кубатбек Боронов, ссылаясь на прогнозы Научно-консультативного экспертного совета Киргизии, сообщает «Радио Азаттык».

«Случаев заболевания среди детей до 9 лет очень мало, а если их исключить, зараженных коронавирусом может быть примерно 4,2 миллиона человек», - цитирует Боронова Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что, по данным открытых источников, две трети населения страны болезнь переносят бессимптомно или не болеют. Каждый третий из 1,4 миллиона человек, или 466 тысяч человек, переносят болезнь в легкой форме и обходятся без помощи врачей.

В 6,3-миллионной Киргизии на 11 августа общее число всех выявленных случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии достигло 40 455, летальных исходов – 1 478.