Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что эпидемия испанки, бушевавшая в мире с 1918 по 1920 год, возможно, положила конец Второй мировой войне. Об этом сообщило издание USA Today.

«В 1917 году началась великая пандемия. Это было определенно ужасно. Погибли от 50 до 100 млн человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация», - заявил американский лидер, перепутав и саму войну, и год начала появления болезни.

Представитель президентской администрации пояснил изданию, что глава Белого дома оговорился и имел в виду Первую мировую войну.

Пандемия испанского гриппа длилась с января 1918 по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны, за короткое время обошла боевые действия по числу жертв.