Трамп назвал «причину» завершения Второй мировой войны видео
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что эпидемия испанки, бушевавшая в мире с 1918 по 1920 год, возможно, положила конец Второй мировой войне. Об этом сообщило издание USA Today.
The President says the “1917 pandemic” ended the Second World War pic.twitter.com/jSltuSYim2— Acyn Torabi (@Acyn) August 10, 2020
«В 1917 году началась великая пандемия. Это было определенно ужасно. Погибли от 50 до 100 млн человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация», - заявил американский лидер, перепутав и саму войну, и год начала появления болезни.
Представитель президентской администрации пояснил изданию, что глава Белого дома оговорился и имел в виду Первую мировую войну.
Пандемия испанского гриппа длилась с января 1918 по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны, за короткое время обошла боевые действия по числу жертв.