Названы самые высокооплачиваемые актеры в мире

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Как и в прошлом году, на почетном первом месте оказался американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. За 12 месяцев он стал богаче на 87,5 миллиона долларов.

Отмечается, что огромный гонорар в 23,5 миллиона долларов актер получил за участие в сериале "Красное уведомление". Также его банковский счет пополнился значительной суммой от контракта с производителем спортивной одежды Under Armour.

Вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира стал канадец Райан Рейнольдс. Он разбогател на 71,5 миллиона долларов. На третьем месте по доходам – американский актер Марк Уолберг. У него на счету прибавилось за год 58 миллионов долларов. В пятерке высокооплачиваемых актеров также Бен Аффлек (55 миллионов долларов) и Вин Дизель (54).