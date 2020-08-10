Коронавирус стал быстрее распространяться

Рост заражаемости коронавирусом в мире ускоряется. В период с мая по июнь число заболевших выросло с 5 до 10 миллионов за 38 дней. Порог в 15 миллионов был преодолен гораздо быстрее - за 24 дня. С 15 до 20 млн число диагнозов выросло уже за 20 дней, передает BBC.

Отмечается, что несколько европейских стран фиксируют рост суточных заражений, в первую очередь, это Франция и Испания.

За последние сутки Испания зарегистрировала резкий скачок числа заражений - в стране 1 400 новых диагнозов и 73 летальных исхода с прошлой пятницы. Это самое резкое повышение связанной с коронавирусом смертности в стране за последние месяцы.