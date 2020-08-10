Мужчина вернулся домой через два дня после своих похорон

Житель индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш Ахмад Хассан вернулся домой спустя два дня после того, как семья признала его мертвым и похоронила. Об этом сообщил портал Times Now News.

2 августа Хассан ушел из дома после ссоры с женой и пропал. Семья забеспокоилась и подала заявление в полицию о пропаже человека. 5 августа родственникам позвонили из полиции и пригласили на опознание. Правоохранители обнаружили тело мужчины, который был очень похож на Хассана. Его братья подтвердили, что это действительно Ахмад, хотя жена мужчины — Нагма заявила, что испытывала сомнения.

Однако 7 августа Хассан вернулся домой. Он увидел свой дом закрытым, но его узнали соседи, которые вызвали полицию. В участке мужчина рассказал, что после ссоры с женой отправился работать на завод, а после того, как ему заплатили, вернулся. Нагма рассказала, что очень счастлива видеть мужа живым.

Сейчас правоохранители пытаются идентифицировать неизвестного мужчину, который был похоронен вместо Хассана.