Меркель попросили поддержать "Северный поток-2"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер обратился с личной просьбой к главе правительства ФРГ Ангеле Меркель оказать поддержку завершению строительства "Северного потока-2" в свете угроз США расширить санкции в отношении участников проекта. Об этом сообщил экономический журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Шредер в последнее время провел несколько переговоров с Меркель, во время которых просил поддержать проект. Канцлер заверила его, что не будет мириться с вмешательством американцев в энергетическую политику, пишет ТАСС.

Меркель также подчеркнула в разговорах со Шредером, что она продолжает поддерживать проект и делает все, чтобы убедить критиков внутри ЕС в целесообразности реализации "Северного потока-2". В то же время она отметила, что не хотела бы принимать ответных мер против США, чтобы не спровоцировать торговую войну между ЕС и США.

Порт Мукран, оператору которого недавно американская сторона пригрозила санкциями из-за "Северного потока-2", находится в избирательном округе Меркель.