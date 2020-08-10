В Турции ввели ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Власти Турции ограничили перевозку ручной клади в салонах самолетов, в том числе на международных рейсах, сообщает РИА Новости.

Новые правила ввели почти все авиакомпании. Меры приняты для того, чтобы ускорить процесс посадки пассажиров и снизить риск их заражения коронавирусом.

Вещи, которые можно брать с собой на борт самолета: дамские сумки, барсетки, ноутбуки, детские сумки, товары, купленные в магазинах аэропорта, сумки с дипломатической почтой, цифровые устройства — фотоаппараты, плееры и т.д., рюкзаки размером не больше дамской сумки.

Согласно распоряжению главной дирекции гражданской авиации Турции, остальные вещи пассажирам необходимо сдавать в багаж.