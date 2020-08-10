Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:45

В Кремле все больше осознают и все более тревожатся по поводу роста антироссийских настроений в армянском обществе. Настроений, культивируемых и подогреваемых прежде исподволь, а теперь уже и в открытую властями страны. При этом Ереван все чаще стал предъявлять Москве претензии в недостаточной для союзника поддержке (моральной, а главное – материальной), позволять себе упреки в укреплении экономических и политических связей с не входящими, в отличие от самой Армении, в ЕАЭС и ОДКБ, странами. Главное же, конечно, с Азербайджаном. Близкие к Кремлю эксперты даже усматривают в такой политике предпосылки откровенной вражды.

Разобраться в заявлениях и устремлениях армянских властей решило авторитетное и, как правило, хорошо информированное агентство Росбалт. Его публикация на эту тему – это прежде всего разоблачение круто замешенного на собственном пиаре интервью премьера Пашиняна другому агентству, РБК, в котором он, не забывая раскланиваться направо и налево, раздраженно высказал свое недовольство Москвой, выдавая его за глас народа. Говорить об отношениях Армении с Россией невозможно, минуя тему карабахского конфликта. Росбалт в свете этой проблемы, точнее, нынешнего ее состояния, и делает свои выводы. В статье агентства июльская эскалация на границе Азербайджана и Армении оценивается как очередное обострение многолетнего противостояния двух закавказских республик, что давно уже не вызывает особого интереса у российской аудитории. Однако подчеркивается, что на этот раз возникли два серьезных обстоятельства, затрагивающих непосредственно РФ. «Во-первых, эскалация произошла не в конфликтном Нагорном Карабахе, а на армяно-азербайджанской границе, являющейся зоной ответственности ОДКБ, членом которой является Армения. Во-вторых, в противостояние вовлеклись, в том числе и в России, этнические диаспоры обоих народов, перенесшие межгосударственный конфликт в плоскость уличных беспорядков на почве национальной вражды». И Москва немедленно отреагировала. Ситуация дважды обсуждалось Совбезом РФ, а глава российского МИД провел «примирительные встречи с послами и руководителями общин Азербайджана и Армении». Далее Росбалт переходит к, пожалуй, особенно взволновавшему российские власти и общество интервью телеканалу РБК, которое премьер-министр Армении Никол Пашинян дал после событий на границе. Льстиво превознося в нем роль и влиянии России в урегулировании карабахского конфликта и вообще значимость Москвы для Еревана как главного союзника, он, тем не менее, с обидой и даже вызовом заявил: «Многие граждане в самой Армении, а также армяне за рубежом задаются вопросом, почему Турция — союзник Азербайджана — так однозначно его поддерживает, а поддержка России, стратегического союзника Армении, не так однозначна?..».

Причем, как заметили многие эксперты, в своих славословиях в адрес России армянский руководитель не счел нужным упомянуть роль президента Владимира Путина, благодаря личному участию которого удалось остановить четырехдневную войну между сторонами в апреле 2016 г. По мнению тех же экспертов, российских, кстати, «камуфлируя свою мысль под будто бы оправдывающую Россию фразу, бывший журналист Пашинян фактически довел до целевой российской аудитории существующий в Армении антироссийский настрой — в частности, негативную реакцию армян на действия Москвы в период пограничной эскалации», пишет Росбалт. Примечательно, что, анализируя суть армянских претензий к Москве о деградации союзнических отношений, агентство говорит как о чем-то само собой разумеющемся и давно известном. Цитата из выступления лидера парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна приведена здесь не в качестве доказательства, а как констатация факта. А Царукян, между тем, заявил о «внедряемом в армянское общество тезисе о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией, что приведет к выводу из Армении 102-й российской базы». Естественно, тезису, вброшенному в народ властями. На это же, напоминает автор агентства, сразу после июльской эскалации «недвусмысленно указал» экс-президент Армении Роберт Кочарян, комментируя активность Турции в поддержке Азербайджана: «…это серьезный месседж для тех, кто заявляет, что нужно вывести российскую базу, проводит акции у посольства России». Продолжая тему деградации российско-армянских отношений в свете армяно-азербайджанского конфликта, Росбалт приводит мнение военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, утверждающего, что конфликт на границе не помогут погасить ни ОДКБ, ни международные миротворцы. «Почему не ОДКБ, членом которой, кстати, Азербайджан не является? Решения там принимаются консенсусом, а есть в этой организации разные мнения по поводу того, «кто виноват», - весьма нехарактерно для российских политологов открыто заявляет эксперт. И вообще, считает Литовкин, «в первую очередь армяне должны договариваться с азербайджанцами, а они с этим не торопятся». Заметьте – не азербайджанцы «не торопятся», а именно армяне, и в том, «кто виноват» наконец возникли большие сомнения. Еще одним предупреждением Еревану остановить опасную тенденцию русофобии Росбалт считает пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая, обвинив правительство Пашиняна в неблагодарности по отношению к России и буквально в подготовке свержения власти в ней, заявила: «Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе… Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина…». На что Пашинян в интервью РБК, трусливо и лицемерно заявив, что не знаком с текстом Симоньян, все же признал, что «пост вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию».

Судя по всему, он имел в виду редакционную статью в газете «Айкакан Жаманак» — семейном предприятии, руководство которым армянский премьер передал своей супруге Анне Акопян. В ответ на «частную» критику Маргариты Симоньян газета ополчилась на политику РФ на постсоветском пространстве в целом: «Россия действительно требует от своих союзников или «младших братьев» безусловного подчинения во всех вопросах, и при малейшей попытке неповиновения она готова нанести болезненный удар. Не только готова, но и способна, о чем свидетельствуют примеры Грузии и Украины». Вот так, уже без реверансов и экивоков, прямо в лоб – знаем, мол, видали, но не побоимся, как и Грузия с Украиной. И тут Росбалт если и не разоблачает, то, во всяком случае, засвечивает особые отношения некоторых представителей российских журналистов с властями. «Маргарита Симоньян — одна из наиболее информированных о настроениях Кремля людей в России. И не вызывает сомнения, что темы, которые она затронула — в частности, превращение Армении в базу НКО, имеющих для стран СНГ далеко идущие революционные цели, вызывают озабоченность официальных кругов России». Главное здесь, конечно, не пресловутые НКО, а то, что именно Симоньян - глашатай мнения властей, и раз она так сказала, значит - так эту проблему воспринимают в Кремле. Вот к кому следует прислушиваться, и не только армянам... Что же касается конкретно западных НКО, то Пашинян тут же от них открестился, заявив, что они были созданы еще во времена Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в «пророссийскости» которых сомнений не было. И тут он опять лукавит, «не замечая», что руководители тех самых некоммерческих организаций не просто действуют в Армении, а пришли вместе с ним к власти, пишет Росбалт. То, что армянский премьер то и дело лукавит - совсем не новость. И то, что он настроен на отрыв от России и призывает к этому армянское общество – тоже не новость. Как напомнил политолог и писатель Армен Гаспарян, еще до прихода к власти его партия в парламенте и сам он «много говорили о том, что договоры с РФ «неправильные», надо из них выходить…». А вот то, что это наконец открыто признали в Кремле пусть пока и устами Симоньян, безусловно, новость. Ведь раньше доверие к Еревану, всяческая поддержка ему были безусловными и безмерными... А Гаспарян на этом не останавливается, продолжая разоблачение своего премьера, причем откровенно называя истинную причину всплеска эскалации на азербайджано-армянской границе: «Не может человек, который был катализатором этих процессов (антироссийских – ред.), их прекратить. А поскольку ситуация по многим контурам для Пашиняна обстоит не блестяще — рецессия экономики, с коронавирусом в республике проблемы, обострение с Азербайджаном, то единственное, что он может делать — хоть что-то постоянно говорить своим избирателям, поскольку показывать пока нечего». Эксперт при этом не исключает, что Пашинян вполне может переступить и через «красные линии» в отношениях с РФ. И тут Росбалт переходит к главному вопросу своего материала, тому, ради чего, собственно, его писали - отчего же армянский премьер так ополчился на Россию и «пророссийских». «Выступающие за укрепление отношений с Россией подвергаются в республике систематическому преследованию, отмечают эксперты. Арест экс-президента Кочаряна (выпущенного недавно под залог, выплаченный, кстати, российскими предпринимателями) можно было бы считать личной «вендеттой» Пашиняна, если бы не широкая пропагандистская кампания, в ходе которой подконтрольные структурам, близким к Фонду Сороса, армянские СМИ ставят в упрек бывшему главе государства именно «пророссийскость», - указывает агентство. О прегрешениях Гагика Царукяна вспомнили и завели на него уголовное дело по трехлетней давности событиям тоже «аккурат после выступления Царукяна против «искусственного нагнетания антироссийских настроений».