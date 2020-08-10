По предварительным данным, все они заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного пациента, говорится в сообщении. Выявлены 285 контактных лиц, передает Интерфакс.

Восемь человек госпитализированы в Ошскую межобластную больницу на юге Киргизии с подозрением на сибирскую язву, сообщила сегодня пресс-служба киргизского Минздрава.

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовали девять человек", - заявили в пресс-службе, добавив, что все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под меднаблюдением.

По данным Минздрава, при лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву. Там также сообщили, что в районе, где произошло ЧП, создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы.

Sputnik Киргизия сообщает, что село Тогуз Булак закрыто на карантин, который будет действовать до 18 августа. Введен запрет на въезд и выезд из села, а также запрещены ввоз и вывоз домашнего скота.