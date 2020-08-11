Ученые рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса

Ученые из Университета Дьюка (США) проверили эффективность 14 различных типов масок для снижения распространения COVID-19. Хирургические маски сравнили с хлопковыми, респираторами №95, а также банданами, которые часто используют в качестве альтернативы, передает израильское издание Cursorinfo.co.il.

Оказалось, что некоторые самодельные маски обеспечивают тот же уровень защиты, что и хирургические, но банданы и баффы могут фактически ухудшить ситуацию.

Исследователей интересовало, насколько эффективно каждая маска уменьшает количество респираторных капель, передаваемых во время разговора. Маски №95, которые часто используют медработники, лучше всего помогали задержать капли во время обычной речи.

Хорошими средствами оказались трехслойные хирургические и хлопковые маски, которые можно сделать дома. А вот банданы и вязаные повязки для лица хотя и могут выглядеть оригинально, не обеспечивают надлежащей защиты.

Шейные баффы, которые часто носят бегуны, были наименее эффективны. Они разбивали капли на мелкие частицы, позволяя им легче соскальзывать со сторон покрытия и дольше оставаться в воздухе.