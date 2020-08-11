Беда одна не ходит: в Ливане рекордный прирост случаев COVID-19

Рекордный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Ливане после взрыва в порту Бейрута и массовых протестов. Об этом сообщили в ливанском Минздраве, передает Интерфакс.

В частности, за последние сутки в стране выявлены 309 человек с инфекцией, это наибольший суточный прирост за все время. Еще семь пациентов с коронавирусом умерли. Всего в стране зарегистрированы 7,1 тысячи заболевших, из которых умерли 87.

Ранее эксперты допускали возможность вспышки коронавируса в Бейруте из-за переполненных после взрыва в порту городских больниц.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Он нанес урон множеству кварталов города. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч. Причиной стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована еще в 2014 году.