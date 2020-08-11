Значительный вклад в прирост заболевших вкладывают страны Западного полушария, где, по официальным данным, каждый день обнаруживают больше, чем по сто тысяч новых больных. Всплеск наблюдается в странах, которые раньше, казалось, сдерживали эпидемию: тревожные новости приходят из Аргентины и Колумбии. В США уже неделю отмечают снижение заболеваемости, которая по-прежнему высока: 53 500 случаев в день, в среднем. Но Латинская Америка и страны Карибского бассейна суммарно сейчас лидируют в мире по количеству случаев, их уже пять миллионов 600 тысяч.

В мире зафиксировано 20 миллионов случаев заболевания COVID-19. Скорость, с которой распространяется коронавирус, впечатляет. Первый миллион людей был инфицирован в начале апреля, к 22 мая насчитывалось уже пять миллионов случаев, к концу июня – десять миллионов, и эта цифра удвоилась меньше, чем за два месяца.

Среди других регионов мира высокими темпами прироста выделяется Индия, опередившая США по числу случаев, выявленных на прошлой неделе: 402 287 по сравнению с американскими 376 471. С 31 июля число новых инфицированных в этой стране не падает ниже 50 тысяч в день.

По числу умерших впереди пока Соединенные Штаты – 163 тысячи человек из глобального количества погибших в 733 тысячи. За США следуют Бразилия, 101 тысяча, и Мексика - 52 тысячи.

В тех странах, где уже будто справились с коронавирусом, опять обнаружены новые случаи. Самая загадочная история в Новой Зеландии, островной стране, где 102 дня не наблюдалось заражения среди местного населения. В Окленде обнаружен COVID-19 у четырех членов семьи, в которой никто не путешествовал, и каким образом произошло инфицирование, совершенно неясно. Те 22 случая последнего времени, когда тестирование выявило коронавирус, связаны с людьми, прибывшими из-за рубежа, и все они были помещены под жесткий карантин.

В Китае, откуда все начиналось и где были введены предельно строгие меры предосторожности, во вторник зафиксировали 44 случая, из которых 13 не связаны с приехавшими из-за границы. Все местные заболевшие – из провинции Синьцзян.

Огромные надежды возлагаются в борьбе с непрекращающейся пандемией на спасительную вакцину, и это обстоятельство превращает гонку за профилактическим средством в жесткое соревнование с очевидными политическими коннотациями. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в этом соревновании насчитывается 165 участников, из которых шесть уже вышло на третью стадию: клиническая оценка возможных побочных эффектов на пациентах - добровольцах.

Первой отрапортовала о создании Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи вакцины «Спутник V» Россия, и наблюдатели отмечают неслучайное название: когда-то появление спутника стало свидетельством победы СССР в битве за космос после полета Юрия Гагарина, что утверждало ее положение мирового лидера. Для России тема мирового лидерства весьма болезненна, и любой повод продемонстрировать свое глобальное первенство для Кремля очень важен. Однако информация о выдающемся достижении была встречена специалистами глубоким скепсисом.