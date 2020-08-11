Агрессия коронавируса и полет Гагарина в космос наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

В мире зафиксировано 20 миллионов случаев заболевания COVID-19. Скорость, с которой распространяется коронавирус, впечатляет. Первый миллион людей был инфицирован в начале апреля, к 22 мая насчитывалось уже пять миллионов случаев, к концу июня – десять миллионов, и эта цифра удвоилась меньше, чем за два месяца.

Значительный вклад в прирост заболевших вкладывают страны Западного полушария, где, по официальным данным, каждый день обнаруживают больше, чем по сто тысяч новых больных. Всплеск наблюдается в странах, которые раньше, казалось, сдерживали эпидемию: тревожные новости приходят из Аргентины и Колумбии. В США уже неделю отмечают снижение заболеваемости, которая по-прежнему высока: 53 500 случаев в день, в среднем. Но Латинская Америка и страны Карибского бассейна суммарно сейчас лидируют в мире по количеству случаев, их уже пять миллионов 600 тысяч.

Коронавирус наступает по всей планете

Среди других регионов мира высокими темпами прироста выделяется Индия, опередившая США по числу случаев, выявленных на прошлой неделе: 402 287 по сравнению с американскими 376 471. С 31 июля число новых инфицированных в этой стране не падает ниже 50 тысяч в день. 

По числу умерших впереди пока Соединенные Штаты – 163 тысячи человек из глобального количества погибших в 733 тысячи. За США следуют Бразилия, 101 тысяча, и Мексика - 52 тысячи.

В тех странах, где уже будто справились с коронавирусом, опять обнаружены новые случаи. Самая загадочная история в Новой Зеландии, островной стране, где 102 дня не наблюдалось заражения среди местного населения. В Окленде обнаружен COVID-19 у четырех членов семьи, в которой никто не путешествовал, и каким образом произошло инфицирование, совершенно неясно. Те 22 случая последнего времени, когда тестирование выявило коронавирус, связаны с людьми, прибывшими из-за рубежа, и все они были помещены под жесткий карантин.

В Китае, откуда все начиналось и где были введены предельно строгие меры предосторожности, во вторник зафиксировали 44 случая, из которых 13 не связаны с приехавшими из-за границы. Все местные заболевшие – из провинции Синьцзян.

Огромные надежды возлагаются в борьбе с непрекращающейся пандемией на спасительную вакцину, и это обстоятельство превращает гонку за профилактическим средством в жесткое соревнование с очевидными политическими коннотациями. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в этом соревновании насчитывается 165 участников, из которых шесть уже вышло на третью стадию: клиническая оценка возможных побочных эффектов на пациентах - добровольцах.

Первой отрапортовала о создании Исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи вакцины «Спутник V» Россия, и наблюдатели отмечают неслучайное название: когда-то появление спутника стало свидетельством победы СССР в битве за космос после полета Юрия Гагарина, что утверждало ее положение мирового лидера. Для России тема мирового лидерства весьма болезненна, и любой повод продемонстрировать свое глобальное первенство для Кремля очень важен. Однако информация о выдающемся достижении была встречена специалистами глубоким скепсисом.

А Россия в это время запускает "Спутник"

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям направила в Министерство здравоохранения России письмо, в котором обращала внимание, что на начало августа в тестировании вакцины не приняло участия даже несколько сот человек, хотя международные стандарты клинического исследования требуют участия в нем нескольких тысяч пациентов. А без такого исследования невозможно утверждать ни об эффективности препарата, ни об отсутствии у него опасных побочных последствий.

Торопливость под давлением политических факторов запустить сырую вакцину в массовое производство и применение может как нанести большой вред здоровью конкретных людей, так и подорвать доверие населения к вакцинированию. Пока самыми реальными прогнозами сроков появления сколько-нибудь надежной вакцины остаются ранее называвшиеся зима-весна следующего года.

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