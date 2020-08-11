Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года

Падение ВВП России с апреля по июнь, по предварительным подсчетам, составило 8,5%, сообщает Sputnik со ссылкой на Росстат.

Согласно информации, снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики, за исключением сельского хозяйства. В то же время максимальное падение случилось в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках и в отраслях, связанных с оказанием услуг населению.

Наименьшие убытки понесли обрабатывающее производство, строительство, оптовая торговля и грузоперевозки. Также последствия кризиса в российской экономике практически не коснулись сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционированием воздуха.

Такое глубокое падение квартального ВВП последний раз наблюдалось в РФ в 2009 году, когда максимально спад экономики достигал 11,2% в годовом выражении.