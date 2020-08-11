Вейпы распространяют коронавирус

Медики из Стэнфордского университета проследили за распространением SARS-CoV-2 среди американской молодежи и пришли к выводу, что молодые люди в 5-7 раз чаще заражались коронавирусом, если они употребляли вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами. Об этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на статью в Journal of Adolescent Health.

Ученые предполагают, что это может быть связано с уникальным характером повреждений легких, вызываемых вейпами.

"Молодые люди и подростки верят в то, что их возраст защищает их от заражения COVID-19, однако собранные нами данные показывают, что это не так для тех, кто употребляет вейпы. Это же касается и тех, кто курит и обычные, и электронные сигареты, причем риск повышается очень сильно во всех случаях", - приводит ТАСС слова медика из Стэнфордского университета Шивани Гайха.

Она и ее коллеги также заметили, что молодые люди, ежедневно употреблявшие вейпы, в пять раз чаще заражались коронавирусом, чем остальные участники исследования. Отмечается, что параллельное употребление табачных и электронных сигарет повышало эту вероятность в семь раз.