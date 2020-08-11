Байден выбрал кандидата в вице-президенты США

"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за "маленького человека" и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал Байден в Twitter.

Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз. В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода. Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.