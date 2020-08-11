Приехал из Уджара и ограбил десятки квартир в Баку
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, задержан житель Уджарского района Самир Исмаилов, подозреваемый в краже из квартиры в Наримановском районе драгоценностей, ноутбука и наручных часов общей стоимостью 1 535 манатов.
Как сообщила пресс-служба МВД, в результате следственных действий выяснилось, что Исмаилов успел обворовать около 30 квартир, в некоторых квартирах его преступные действия попали на камеры видеонаблюдения. Также полиция установила, что часть награбленного мужчина продал в Сумгаите.
Возбуждено уголовное дело, выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.