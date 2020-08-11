В мире стало на одного миллиардера больше

Между тем рыночная стоимость компании, цена акций которой на прошлой неделе выросла почти на 5%, приблизилась к $2 трлн, передает Интерфакс.

В 2011 году, когда ушел из жизни бывший CEO и один из основателей Apple Стив Джобс, рыночная стоимость компании составляла около $350 млрд.

Кук сказал в 2015 году, что планирует отдать основную часть своего состояния на благотворительность и уже пожертвовал акции Apple стоимостью $1 млн.

Основную часть своего состояния Кук получил в результате вознаграждений в виде акций, которые он получает с 1998 года, когда стал работать в Apple. В этом месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

На текущий момент Куку принадлежит 847 тыс. 969 акций, или около 0,02% бумаг Apple, стоимостью около $375 млн. Поступление от предыдущих продаж акций, дивидендов и других компенсаций увеличили его состояние еще на $650 млн, согласно подсчетам Bloomberg.