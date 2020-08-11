В сюжете телеканала Euronews "Эковандализм на Кобейтузе: грязь из розового озера продают как лекарство от COVID-19" говорится, что в соцсетях распространяется слух о целебных свойствах глины и соли из озера в борьбе с коронавирусом.

Уникальное розовое озеро Кобейтуз к северо-востоку от столицы Казахстана Нур-Султана стало местом паломничества не только туристов, но и недобросовестных людей.

"Почему-то люди считают, что эта грязь лечебная, и она, как и соль, защищает от COVID. Хотя никаких данных от экспертов или аналитиков об этом нет. Поэтому грязь вывозилась и, по имеющимся у нас данным, началась ее продажа. Под видом того, что эта соль и грязь с озера Кобейтуз защищает вас и поможет вылечиться от COVID-19", - заявил телеканалу замглавы Ерейментауского района Акмолинской области Баттал Ибраев.

Кобейтуз - одно из нескольких озер в мире, - вода в которых раз в несколько лет становится розовой. Считается, что такой оттенок воде придает присутствие в ней водоросли дуналиелла солоноводная.

"Эксперты говорят, что на восстановление нанесенного водоему экологического ущерба потребуется около 15 лет", - резюмирует телеканал.