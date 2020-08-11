Сотрудник спецслужб Украины передавал гостайну в конфетах фото
Действующий сотрудник Службы безопасности Украины и военный пенсионер задержаны и арестованы по подозрению в госизмене, сообщает Коммерсант со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.
По версии следствия, сотрудник СБУ собирал и прятал в конфетах сведения об ОПК страны, а военный пенсионер в качестве курьера передавал коробки конфет кураторам из иностранной спецслужбы. На какую страну работал предполагаемый шпион, в ведомстве не уточнили.
«По данным следствия, офицер правоохранительных органов для выполнения задач своих "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По информации издания «Страна.ua», конфеты, в которых пряталась информация, были фабрики Roshen. Сотрудник СБУ и военный пенсионер арестованы на два месяца. Им грозит до 15 лет лишения свободы.