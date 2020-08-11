Действующий сотрудник Службы безопасности Украины и военный пенсионер задержаны и арестованы по подозрению в госизмене, сообщает Коммерсант со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

По версии следствия, сотрудник СБУ собирал и прятал в конфетах сведения об ОПК страны, а военный пенсионер в качестве курьера передавал коробки конфет кураторам из иностранной спецслужбы. На какую страну работал предполагаемый шпион, в ведомстве не уточнили.

«По данным следствия, офицер правоохранительных органов для выполнения задач своих "кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.