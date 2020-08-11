Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой.

"Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они очень сильно этого хотят, - цитирует ТАСС главу Белого дома. - Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня".

"Мы работаем сейчас с Россией по этому вопросу", - сказал американский лидер.

РФ и США 16-18 августа в Вене проведут новый раунд консультаций по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.