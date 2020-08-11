С момента обрушившегося на Европу и мир пандемии были закрыты концертные залы, картинные галереи и музеи. Культурная жизнь замерла везде. Культурная отрасль, как и туризм понесла тяжелейшие убытки в истории. После нескольких дней работы весной экспозиции в залах римского Скудерие Квиринале (Scuderie – с ит. - конюшни ), что на Квиринальском холме, была закрыта признанная самым крупным событием в Италии в 2020 году выставка картин одного из гениев Ренессанса — Рафаэля.

Крупнейшая в истории экспозиция «Рафаэль 1520-1483», (на афише даты его жизни выглядят именно так, наоборот, — прим.авт.), была организована в связи с выпадающим на этот год 500-летием со дня его смерти.

Год Рафаэля начался в 2019-м, с выставки на его родине, в городе Урбино. Но ажиотаж перед римской экспозицией был куда более впечатляющим: несколько десятков тысяч билетов уже перед ее вернисажем были зарезервированы и мгновенно проданы. Интерес, как видно, был огромным.

После закрытия прошло несколько месяцев, и вновь двери музея распахнулись 2 июня. Долгожданное событие состоялось: сразу же на Квиринальский холм потянулись огромные очереди желающих увидеть шедевры мастера эпохи Возрождения.

Из-за невероятного интереса были организованы ночные посещения, которые тоже пользовались популярностью — билеты на них разлетелись в течение недели. Здесь можно увидеть и портрет его любимой женщины - «Форнарина», и автопортреты Рафаэля разных лет, изображения Мадонны, рисунки.

Дирекция музея и организаторы пошли навстречу многочисленным жаждущим прикоснуться к прекрасному и приняли решение продлить выставку до 30 августа.

А за три недели до дня окончательного закрытия, было объявлено, что билетов нет и больше не будет. Основанием для этого исчерпанный лимит резервации, а также обязательные санитарные нормы и соблюдение необходимой социальной дистанции.