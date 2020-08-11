Рафаэль превыше пандемии наши заметки
С момента обрушившегося на Европу и мир пандемии были закрыты концертные залы, картинные галереи и музеи. Культурная жизнь замерла везде. Культурная отрасль, как и туризм понесла тяжелейшие убытки в истории. После нескольких дней работы весной экспозиции в залах римского Скудерие Квиринале (Scuderie – с ит. - конюшни ), что на Квиринальском холме, была закрыта признанная самым крупным событием в Италии в 2020 году выставка картин одного из гениев Ренессанса — Рафаэля.
Крупнейшая в истории экспозиция «Рафаэль 1520-1483», (на афише даты его жизни выглядят именно так, наоборот, — прим.авт.), была организована в связи с выпадающим на этот год 500-летием со дня его смерти.
Год Рафаэля начался в 2019-м, с выставки на его родине, в городе Урбино. Но ажиотаж перед римской экспозицией был куда более впечатляющим: несколько десятков тысяч билетов уже перед ее вернисажем были зарезервированы и мгновенно проданы. Интерес, как видно, был огромным.
После закрытия прошло несколько месяцев, и вновь двери музея распахнулись 2 июня. Долгожданное событие состоялось: сразу же на Квиринальский холм потянулись огромные очереди желающих увидеть шедевры мастера эпохи Возрождения.
Из-за невероятного интереса были организованы ночные посещения, которые тоже пользовались популярностью — билеты на них разлетелись в течение недели. Здесь можно увидеть и портрет его любимой женщины - «Форнарина», и автопортреты Рафаэля разных лет, изображения Мадонны, рисунки.
Дирекция музея и организаторы пошли навстречу многочисленным жаждущим прикоснуться к прекрасному и приняли решение продлить выставку до 30 августа.
А за три недели до дня окончательного закрытия, было объявлено, что билетов нет и больше не будет. Основанием для этого исчерпанный лимит резервации, а также обязательные санитарные нормы и соблюдение необходимой социальной дистанции.
«По-прежнему, мы получаем много просьб, но чувство ответственности и уважение к общественному здоровью подсказывают нам поступать в соответствии с принятыми шагами, без увеличения количества посетителей, предусмотренного для каждого часа и продленных часов открытия», - так сказал руководитель залов на Квиринальском холме Марио Де Симони.
Уникальность выставки в том, что здесь представлены 120 работ Рафаэля, которые привезены из Галереи Уффици во Флоренции и многих музеев мира, в том числе из музеев Ватикана, Национальной галереи в Вашингтоне, венской Альбертины, других.
Скудерие Квиринале — часть комплекса Квиринальского дворца, нынешней официальной резиденции президента Италии, с 2015 года ставшей после реставрации вновь доступной для посещения туристов со всего мира.
По информации с сайта резиденции - «это одно из главных мест, где проходит жизнь Итальянской Республики. Посетив его, вы познакомитесь с бесценным художественным, историческим и культурным достоянием...».
Возведение дворца началось еще в конце XVI века. К его созданию приложили свои силы и талант многие именитые архитекторы, художники и скульпторы.
Именно этот дворец был до 1870 года резиденцией Папы Римского. Позднее сюда переехал король Савойской династии Виктор Эммануил III. А после провозглашения Италии республикой с 1946 года здание комплекса стало местом официального пребывания президента страны.
Залы Торжеств и Кирасирский, Папские покои, капелла Паолина и зал Всемирного потопа, Зал Зодиака и Зал зеркал, другие роскошные помещения неизменно, и без выставок именитых мастеров, притягивают гостей Вечного города.
Бывшие конюшни — здание площадью около 3 тысяч метров. Выставкам отведена половина. Так что, здесь есть, где разместить самые большие экспозиции. Несколько лет назад здесь показывали полотна другого классика мировой живописи — Тициана, экспозиция пользовалась огромным интересом.
Тем, кто соберется приехать в Рим, захочет увидеть не только площадь Святого Петра, залы и подземелья Ватикана, знаменитый фонтан Треви или Пантеон, где похоронен Рафаэль (у его места упокоения всегда лежит алая роза — прим.авт.), стоит подняться на Квиринальский холм и ощутить себя частью мировой истории. Пусть уже там и не будет выставки шедевров Рафаэля Санти. Великого мастера, прожившего всего 37 лет.
Осенью огромная экспозиция переедет в Лондон, в Национальную галерею. Здесь в ее коллекции хранятся десять полотен Рафаэля. К ним и основной римской части шедевров мастера присоединятся «Святое семейство» из российского Государственного Эрмитажа, «Мадонна Эстерхази» из Музея изобразительных искусств Будапешта и некоторые другие…