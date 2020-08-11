Испанию наводнили фальшивые евро

Туристов в Испании призвали проверять евро на подлинность, поскольку в стране ходят фальшивые купюры из реквизита для кино, передает Express.

"Все туристы в Испании должны дважды проверить свои евро. Банкноты используются в фильмах и рекламе, но выглядят аутентично по дизайну и размеру", - предупредили правоохранители.

По словам полицейских, уже раскрыты две банды, задержаны пять человек, изъяты поддельные банкноты разного номинала, в основном пяти, десяти, 20 и 50 евро.

Кроме того, считают в полиции, через интернет преступниками было продано 100 000 фальшивых евро. "Чтобы фальшивые деньги было не отличить от настоящих, с купюр было стерто письменное предупреждение, в котором говорится, что "их использование незаконно". На купюрах также отсутствуют защитные полосы и логотипы", - говорится в сообщении.