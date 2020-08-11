Трамп: три американские вакцины "подают огромные надежды"

Президент США Дональд Трамп заявил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований и могут дать отличные результаты.

"Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, передает Интерфакс. По его словам, все три вакцины "подают огромные надежды"

Трамп также сообщил о достижении соглашения с компанией Moderna о покупке у нее 100 млн доз разрабатываемой ей вакцины от коронавируса в случае, если препарат будет зарегистрирован.

В настоящее время наиболее передовые позиции в разработке вакцины против COVID-19 в США занимают компании Pfizer и Moderna.