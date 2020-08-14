«Вопрос срочный»: Путин предложил провести саммит Совбеза ООН по Ирану

Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время созвать онлайн-саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей Германии и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

«Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Российский лидер отметил, что цель встречи — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, пишет RT.

«Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надёжных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия», — заявил Путин.

Французский президент Эммануэль Макрон выразил готовность принять участие в онлайн-саммите по Ирану.

«Мы подтверждаем свою принципиальную готовность. Ранее мы уже предлагали инициативы в том же духе», – заявили в Елисейском дворце, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.