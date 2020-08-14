«Развитие сотрудничества с ЕС - один из приоритетов Азербайджана»

Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом является одним приоритетов внешней политики нашей страны, сказал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня во время встречи с главой представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что связи между Азербайджаном и ЕС развиваются во многих сферах, в частности, в энергетике, инвестициях, торговле и других. Евросоюз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

Баку эффективно сотрудничает с ЕС в рамках различных программ и проектов. В связи с этим был предложен обмен информацией и опытом с привлечением экспертов ЕС в области обеспечения эффективного использования водных ресурсов и улучшения управления водными ресурсами.

На встрече были обсуждены вопросы повестки сотрудничества ЕС - Азербайджан, в том числе продолжение переговоров по новому всестороннему соглашению и перспективы связей.