Китай обнаружил COVID-19 на импортных продуктах

По данным Reuters, следы коронавируса были обнаружены на замороженных куриных крылышках, закупленных в Бразилии и доставленных в Шэньчжэнь, а также на упаковке замороженных креветок, прибывших в город Сиань из Эквадора.

Власти Китая сообщили об обнаружении следов COVID-19 в нескольких партиях замороженных продуктов, прибывших в страну из Южной Америки.

Как сообщили власти Шэньчжэня, куриные крылышки поставил третий по величине в Бразилии производитель мясной продукции - компания Aurora. Бразильская компания сообщила Reuters, что китайские власти пока не уведомили ее о возможном заражении ее продукции. Министерство сельского хозяйства Бразилии ждет разъяснений от Китая, пишет «Коммерсант».

Между тем ученые и эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают: пока нет достаточных доказательств того, что коронавирус способен передаваться человеку через замороженные продукты. «Людям не стоит бояться еды, ее упаковки или доставки еды», — заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.